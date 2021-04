Paura in provincia di Roma | capannone di 3000mq prende fuoco

(Di giovedì 1 aprile 2021) Nella giornata di oggi, 1 aprile intorno alle ore 10:45, presso il comune di Fianono in via della Scienza 9, diverse squadre sei Vigili delsono state inviate dalla Sala Operativa successivamente a un incendio scoppiato all’interno di un’attività industriale in cui si lavora l’alluminio. Le fiamme si sono sprigionate all’interno delgrande circa 3000 metri quadri. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Le operazioni dei soccorritori dei Vigili delhanno evitato che l’incendio coinvolgesse l’intera struttura in modo da circoscrivere l’area interessata dalle fiamme. Intervenute sul posto due APS (5/A e 31/A),due botti(AB/5 e AB/12) , carro autoprotettori, Crrc ed il funzionario di guardia. su Il Corriere della Città.

