Pattinaggio artistico | Pechino 2022 | l’Italia a caccia di due posti al Nebelhorn Trophy

(Di giovedì 1 aprile 2021) Adesso è ufficiale.delcercherà di staccare altri due importanti pass per le Olimpiadi Invernali dinella danza sul ghiaccio e, soprattutto, nel singolo femminile in occasione del, competizione internazionale in scena ad Oberstdorf (Germania) dal 22 al 25 settembre valida dunque come qualifica olimpica. La notizia, nell’aria già durante la rassegna iridata di Stoccolma, è stata (finalmente) confermata dall’International Skating Union attraverso un comunicato diramato nel pomeriggio di giovedì 1 aprile. Ai Campionati Mondiali appena conclusi gli azzurri hanno infatti guadagnato due caselle nel singolo maschile grazie ai piazzamenti di Matteo Rizzo e Daniel Grassl (undicesimo e dodicesimo), due nelle coppie, ...