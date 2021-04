Pasqua zona rossa | regole spostamenti | cosa si può fare

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Pasqua zona

ilmessaggero.it

... come il Lazio, tornano le restrizioni quasi a livello lockdown per tutto il Paese con qualche concessione su visite a parenti e amici e seconde case Lainrossa è alle porte e l'Italia ...Numeri che faranno restare la Lombardia inrossa almeno fino a tutta la settimana successiva a, come fatto sapere ieri da Fontana, ma nel frattempo, si spera di ricevere buone notizie ...Come molte altre destinazioni, però, quest'anno i luoghi del turismo religioso vedono sfumare i guadagni del periodo, dato il divieto di spostamento al di fuori del proprio comune e la zona rossa in ...Domani si potrebbe decidere il nuovo cambio dei colori delle regioni: o rosso o arancione (la zona gialla è sospesa) dal 7 aprile. Dal 7 aprile perché l' ...