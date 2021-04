Pasqua zona rossa, regole spostamenti: cosa si può fare (Di giovedì 1 aprile 2021) La Pasqua in zona rossa è alle porte e l’Italia si prepara a misure e restrizioni quasi a livello lockdown, con regole rigide ma anche qualche concessione su spostamenti, visite a parenti e amici e seconde case. Dopo una breve parentesi di maggiore libertà per le regioni tornate per qualche giorno in zona arancione, come ad esempio il Lazio, da sabato 3 a lunedì 5 aprile il Paese torna a blindarsi come a Natale per arginare i contagi di Coronavirus e limitare il rischio di una maggiore diffusione durante le feste. Fatte salve le ordinanze delle singole regioni che hanno previsto una stretta ancora maggiore per Pasqua e Pasquetta, ecco cosa prevedono le regole in vigore dal 3 aprile su spostamenti, visite ai congiunti e ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 1 aprile 2021) Lainè alle porte e l’Italia si prepara a misure e restrizioni quasi a livello lockdown, conrigide ma anche qualche concessione su, visite a parenti e amici e seconde case. Dopo una breve parentesi di maggiore libertà per le regioni tornate per qualche giorno inarancione, come ad esempio il Lazio, da sabato 3 a lunedì 5 aprile il Paese torna a blindarsi come a Natale per arginare i contagi di Coronavirus e limitare il rischio di una maggiore diffusione durante le feste. Fatte salve le ordinanze delle singole regioni che hanno previsto una stretta ancora maggiore pere Pasquetta, eccoprevedono lein vigore dal 3 aprile su, visite ai congiunti e ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Pasqua in zona rossa: si può viaggiare all'estero ma tampone e quarantena al ritorno. Consentiti gli spostamenti, a… - Agenzia_Ansa : Decreto Covid: tutte le nuove regole, spostamenti, asporto e seconde case. Fino al 30 aprile, Pasqua esclusa, stop… - Adnkronos : #congiuntifuoriregione Abbiamo voluto dar voce alle vostre idee e necessità in questo articolo: - Stocca64 : RT @joepie1976: @Stocca64 I primi due non consentiti glielo stiamo permettendo noi, perché finché non cambiano la costituzione è tutto ille… - Mariodarkmatter : RT @FraBaraghini: Io che leggo cosa si può e non si può fare in zona rossa per Pasqua e cosa si può e non si può fare in “zona blu”, ovvero… -