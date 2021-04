Pasqua zona rossa, Campania e Veneto verso zona arancione da martedì. Stretta Liguria e Piemonte (Di giovedì 1 aprile 2021) Ancora 48 ore e tutte le regioni italiane torneranno in zona rossa per tre giorni. L'ennesimo lockdown per cercare di limitare spostamenti e assembramenti durante le festività Pasquali.... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 1 aprile 2021) Ancora 48 ore e tutte le regioni italiane torneranno inper tre giorni. L'ennesimo lockdown per cercare di limitare spostamenti e assembramenti durante le festivitàli....

Advertising

Agenzia_Ansa : Pasqua in zona rossa: si può viaggiare all'estero ma tampone e quarantena al ritorno. Consentiti gli spostamenti, a… - Agenzia_Ansa : Decreto Covid: tutte le nuove regole, spostamenti, asporto e seconde case. Fino al 30 aprile, Pasqua esclusa, stop… - Corriere : Pasqua in zona rossa, le feste blindate costano 2 miliardi: i danni economici regione per regione - Giada7219 : Zona rossa 'rafforzata', ecco che cosa si può fare e cosa è vietato in Puglia a Pasqua e Pasquetta… - worldpolita : RT @IlariaBifarini: Dunque sarà possibile andare in vacanza all’estero ma in Italia è vietato spostarsi e sarà praticamente tutto chiuso. S… -