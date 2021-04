Pasqua solidale a Villa Giulia di Pianoro (BO), nel nuovo mercatino oggetti fatti all’uncinetto dalle anziane signore (Di giovedì 1 aprile 2021) Le residenti della CRA di Pianoro realizzano le opere del mercatino di solidarietà e il ricavato della vendita andrà all’Associazione “Il Piccolo Principe” e all’Unicef Bologna. Tra le iniziative Pasquali: la Via Crucis domani venerdì Santo e la domenica il pranzo con sorpresa finale: il grande uovo di cioccolato. Bologna, 1 Aprile 2021 Un mercatino di oggetti d’arredo in stile vintage impreziosito da creazioni artigianali tipiche di Pasqua: centrini ricamati, uova decorate e pulcini con ovetti di cioccolato; stoffe a fiori trasformate in gallinelle, presine e profumatori colorati e ricamati a mano. E ancora coperte, copricuscini e scialli in lana. Tutto rigorosamente fatto all’uncinetto, grazie alle abilità manuali delle residenti della Casa Residenza ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 1 aprile 2021) Le residenti della CRA direalizzano le opere deldi solidarietà e il ricavato della vendita andrà all’Associazione “Il Piccolo Principe” e all’Unicef Bologna. Tra le iniziativeli: la Via Crucis domani venerdì Santo e la domenica il pranzo con sorpresa finale: il grande uovo di cioccolato. Bologna, 1 Aprile 2021 Undid’arredo in stile vintage impreziosito da creazioni artigianali tipiche di: centrini ricamati, uova decorate e pulcini con ovetti di cioccolato; stoffe a fiori trasformate in gallinelle, presine e profumatori colorati e ricamati a mano. E ancora coperte, copricuscini e scialli in lana. Tutto rigorosamente fatto, grazie alle abilità manuali delle residenti della Casa Residenza ...

Advertising

isNews_it : Pasqua solidale, pacchi con beni di prima necessità per i bisognosi: l’iniziativa di Coldiretti -… - lavocemaruggio : Pasqua Solidale: L'Istituto alberghiero Mediterraneo di Maruggio 'accende i fornelli' per le famiglie bisognose - pressitalia : Pasqua solidale a Villa Giulia di Pianoro (BO) - Le residenti della CRA di Pianoro realizzano le opere del mercatin… - ilgiornalelocal : #Nola solidale, #Pasqua: uova per i bambini delle case famiglia Un pranzo per i 120 ospiti della mensa fraterna: l… - CorriereAl : Lions Alessandria, prosegue a pieno ritmo l’operazione Pasqua Solidale -