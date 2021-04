Pasqua peggio di Natale | si ferma l' Italia dei vacanzieri

(Di giovedì 1 aprile 2021) È larossa. Quella dell’chiusa da sabato a lunedì di Pasquetta. La secondacon i divieti e le restrizioni anti Covid dopo quella di un anno fa, quando il Paese era in lockdown. E anche questa non sarà unatradizionale, quella di unno su tre che solitamente si muove per fare la scampagnata fuori porta, visitare un museo in una città d’arte o ricongiungersi con parenti e amici. La zona rossa su tutto il territorio nazionale e il divieto di muoversi tra le Regioni lasciano comunque spazi aperti per gli spostamenti - dalle seconde case ai viaggi all’estero - ma glini si muoveranno pochissimo. Dai dati di previsione sulla mobilità nei tre giorni rossi, che Huffpost ha raccolto ed è in grado di anticipare, emerge un Paese di ...

L'Aiav, l'Associazione italiana degli agenti di viaggio che rappresenta circa 1.800 agenzie in tutta Italia, conteggia gli italiani che hanno scelto l'estero per. Pochi. Circa duemila sono in ...La raccomandazione per le festività diè quindi di limitare il più possibile gli incontri ... Anzi, ora rischia di essere persinoper noi in Valle d'Aosta: la nostra regione vive l'ondata ...Pochissimi spostamenti in macchina e con aerei, treni e bus. Il Viminale schiera 70mila agenti per sorvegliare parchi e litorali ..."Testimoni di salvezza, questa è la nostra missione. Testimoni che una salvezza è possibile, sempre, e nulla deve poter abbattere il cuore dell'uomo". Lo ha affermato questa mattina l'arcivescovo di F ...