Pasqua in lockdown, Campania e Veneto verso zona arancione da martedì. Stretta Liguria e Piemonte (Di giovedì 1 aprile 2021) Ancora 48 ore e tutte le regioni italiane torneranno in zona rossa per tre giorni. L'ennesimo lockdown per cercare di limitare spostamenti e assembramenti durante le festività Pasquali.... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 1 aprile 2021) Ancora 48 ore e tutte le regioni italiane torneranno inrossa per tre giorni. L'ennesimoper cercare di limitare spostamenti e assembramenti durante le festivitàli....

Advertising

NicolaPorro : I governi della paura ci costringono a passare la seconda #Pasqua in lockdown. E scopriamo che...???? - Corriere : Pasqua in zona rossa, le feste blindate costano 2 miliardi: i danni economici regione per regione - NicolaPorro : Guardate cosa ha detto il premier #Draghi in conferenza stampa. Ormai è inutile sperare in meno #lockdown da dopo P… - emilio05714955 : RT @andiamoviaora: Non è una Pasqua di Risurrezione. È una Pasqua di lockdown. Accettiamo soprusi, da questi mascalzoni pagati da noi che… - Sevilla74 : @robersperanza e cmq tanta gente dalla Lombardia zona rossa è andata al sud dai parenti per Pasqua! Se non vogliamo… -