Pasqua, i simboli pasquali tra fede cristiana e tradizione (Di giovedì 1 aprile 2021) Questa domenica festeggeremo la Pasqua. È una festa religiosa che affonda le sue radici nella tradizione ebraica per poi diventare anche cristiana. Diversi sono i simboli che caratterizzando questo periodo alcuni dei quali entrati anche in contesto più culinario come la colomba, l’uovo l’agnello. Scopriamo insieme le origini e il significato dei diversi simboli Pasquali Anzitutto partiamo dalla Domenica delle Palme in cui si ricorda l‘arrivo di Cristo in Gerusalemme dove troviamo il primo importante simbolo di Pasqua come l’ulivo. Questo viene usato come simbolo di pace derivato dal vecchio testamento. Qui dopo il diluvio si narra di una colomba che esce dall’arca di Noè con in bocca un ramoscello di ulivo. Un simbolo che rivela la fine dell’ira di Dio. In seguito è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 1 aprile 2021) Questa domenica festeggeremo la. È una festa religiosa che affonda le sue radici nellaebraica per poi diventare anche. Diversi sono iche caratterizzando questo periodo alcuni dei quali entrati anche in contesto più culinario come la colomba, l’uovo l’agnello. Scopriamo insieme le origini e il significato dei diversili Anzitutto partiamo dalla Domenica delle Palme in cui si ricorda l‘arrivo di Cristo in Gerusalemme dove troviamo il primo importante simbolo dicome l’ulivo. Questo viene usato come simbolo di pace derivato dal vecchio testamento. Qui dopo il diluvio si narra di una colomba che esce dall’arca di Noè con in bocca un ramoscello di ulivo. Un simbolo che rivela la fine dell’ira di Dio. In seguito è ...

