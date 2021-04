Pasqua 2021, a Fiumicino le prime partenze verso i Paesi Ue: “Viaggio per evadere da questa situazione”. Le testimonianze dei passeggeri (Di giovedì 1 aprile 2021) Sono partiti oggi i primi passeggeri diretti verso i Paesi Ue per le vacanze di Pasqua. I viaggiatori, come prevede l’ultima ordinanza, dovranno effettuare un tampone all’andata e uno al ritorno e quarantena di 5 giorni al rientro, con successivo tampone al termine dell’isolamento. “Stiamo partendo per le Canarie. Staremo lì una settimana. Facciamo questo Viaggio per evadere da questa situazione, per rilassarci un po’ e poi bisogna pur aiutare in qualche modo il turismo. Pur di partire, ci siamo quindi sottoposti volentieri all’iter da seguire secondo l’ordinanza del Ministero della Salute”, racconta Letizia, studentessa 23enne in partenza. “Vado con il mio ragazzo a Meteora, in Grecia. Lui è greco ed è da oltre un anno che non vede i suoi genitori. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) Sono partiti oggi i primidirettiUe per le vacanze di. I viaggiatori, come prevede l’ultima ordinanza, dovranno effettuare un tampone all’andata e uno al ritorno e quarantena di 5 giorni al rientro, con successivo tampone al termine dell’isolamento. “Stiamo partendo per le Canarie. Staremo lì una settimana. Facciamo questoperda, per rilassarci un po’ e poi bisogna pur aiutare in qualche modo il turismo. Pur di partire, ci siamo quindi sottoposti volentieri all’iter da seguire secondo l’ordinanza del Ministero della Salute”, racconta Letizia, studentessa 23enne in partenza. “Vado con il mio ragazzo a Meteora, in Grecia. Lui è greco ed è da oltre un anno che non vede i suoi genitori. ...

