Parte la XIII edizione del Master TAD | orgoglio del made in Italy nel design automotive

E' stata inaugurata, in modalità online da remoto, la XIII edizione del Master in Transportation & Automobile design (TAD) promosso dal Politecnico di Milano e gestito da POLI.design, che andrà a concludersi tra 15 mesi, nel corso del 2022. Nelle 12 edizioni precedenti, poco meno di 200 studenti provenienti da ogni Parte del mondo, hanno realizzato una sessantina di progetti di tesi e altrettanti modelli in scala 1:4. Moltissimi di questi progetti hanno ispirato prototipi sviluppati in seguito da diverse Case automobilistiche, anticipando alcuni elementi dei nuovi trend stilistici legati alla mobilità del futuro e alla propulsione elettrica. Il Master TAD ha lo scopo di formare veri e propri progettisti di automobili, in grado di inserirsi operativamente ...

