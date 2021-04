Parla poco e fa molto. Alessio D'Amato, l'ex comunista che ha salvato il Lazio (Di giovedì 1 aprile 2021) “Se non arrivano vaccini nelle prossime 24 ore saremo costretti a sospendere le vaccinazioni” dice Alessio D’Amato, classe 68, un grido di allarme e preoccupazione che contiene al suo interno l’idea che la sua continui ad essere una Regione virtuosa nelle somministrazioni - che fosse per lui si andrebbe avanti a tutta birra - quella che ormai al bar e in ufficio viene presa a modello nelle discussioni su ritardi e impreparazioni, un claim per chiudere senza appello la discussione: “Ah, se tutti adottassimo il modello Lazio”. All’interno di quei confini c’è l’anomalia demografica di Roma, che vi concentra la metà della popoLazione, ci sono le copertine della politica, tra Sergio Mattarella ordinatamante in fila allo Spallanzani e Mario Draghi in attesa con la moglie all’hub della stazione Termini, ci sono pressioni e ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 1 aprile 2021) “Se non arrivano vaccini nelle prossime 24 ore saremo costretti a sospendere le vaccinazioni” diceD’, classe 68, un grido di allarme e preoccupazione che contiene al suo interno l’idea che la sua continui ad essere una Regione virtuosa nelle somministrazioni - che fosse per lui si andrebbe avanti a tutta birra - quella che ormai al bar e in ufficio viene presa a modello nelle discussioni su ritardi e impreparazioni, un claim per chiudere senza appello la discussione: “Ah, se tutti adottassimo il modello”. All’interno di quei confini c’è l’anomalia demografica di Roma, che vi concentra la metà della popone, ci sono le copertine della politica, tra Sergio Mattarella ordinatamante in fila allo Spallanzani e Mario Draghi in attesa con la moglie all’hub della stazione Termini, ci sono pressioni e ...

