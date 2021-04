Parla la moglie dell'Ufficiale arrestato per spionaggio: 'Avevamo bisogno di soldi, non ha tradito la patria' (Di giovedì 1 aprile 2021) Dopo l'arresto del capitano di fregata Walter Biot per spionaggio militare dopo essere stato sorpreso a vendere segreti militari in un parcheggio di Roma, Parla la moglie, che difende il coniuge. "Mio ... Leggi su globalist (Di giovedì 1 aprile 2021) Dopo l'arresto del capitano di fregata Walter Biot permilitare dopo essere stato sorpreso a vendere segreti militari in un parcheggio di Roma,la, che difende il coniuge. "Mio ...

francescagraz1 : RT @francescagraz1: Ufficiale infedele, parla la moglie:'3mila € al mese non bastavano' - francescagraz1 : Ufficiale infedele, parla la moglie:'3mila € al mese non bastavano' - bernisilvy : RT @fenice_risorta: Non si vergogna a parlare cosi, con uno stipendio fisso di 3.000 € lui e sicuramente altrettanto lei, parla di impoveri… - IreneAutiero : @fanpage E meno male che non lo hanno fatto ministro Per la piccina immagino una pensione di invalidità la incassav… - castell32082033 : RT @fenice_risorta: Non si vergogna a parlare cosi, con uno stipendio fisso di 3.000 € lui e sicuramente altrettanto lei, parla di impoveri… -