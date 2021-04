Parigi-Roubaix 2021 rinviata per il Covid: c’è l’annuncio ufficiale dell’UCI (Di giovedì 1 aprile 2021) La notizia era già nell’aria e ora c’è l’ufficialità: l’UCI ha annunciato che l’edizione 2021 della Parigi-Roubaix non si terrà domenica 11 aprile, ma sarà rinviata a domenica 3 ottobre. Il giorno precedente si terrà la prima storica gara riservata alle donne. Dopo le indiscrezioni dei giorni passati che ormai davano per scontato il posticipo della grande Classica del Nord, sono arrivate le conferme, nonostante l’ASO abbia cercato di trovare delle soluzioni per svolgere la competizione nella data originaria. Una decisione conseguenza del vero e proprio collasso delle terapie intensive negli ospedali nella regione e nelle zone vicine. L’impossibilità di trovare delle alternative valide e di intervenire sul percorso a pochi giorni dal via ha portato a quello che era inevitabile. Dopo lunghi confronti tra organizzatori, ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 aprile 2021) La notizia era già nell’aria e ora c’è l’ufficialità: l’UCI ha annunciato che l’edizionedellanon si terrà domenica 11 aprile, ma saràa domenica 3 ottobre. Il giorno precedente si terrà la prima storica gara riservata alle donne. Dopo le indiscrezioni dei giorni passati che ormai davano per scontato il posticipo della grande Classica del Nord, sono arrivate le conferme, nonostante l’ASO abbia cercato di trovare delle soluzioni per svolgere la competizione nella data originaria. Una decisione conseguenza del vero e proprio collasso delle terapie intensive negli ospedali nella regione e nelle zone vicine. L’impossibilità di trovare delle alternative valide e di intervenire sul percorso a pochi giorni dal via ha portato a quello che era inevitabile. Dopo lunghi confronti tra organizzatori, ...

Advertising

OA_Sport : #CICLISMO Parigi-Roubaix 2021 rinviata per il Covid: c'è l'annuncio ufficiale dell'UCI, indiscrezioni confermate - Ticinonline : Parigi-Roubaix, ci si rivede a ottobre #coronavirus #covid #parigiroubaix - RaiSport : ?? #Ciclismo: #ParigiRoubaix rinviata a ottobre La gara, prevista per l'11 aprile, posticipata a causa dell'emergenz… - bicitv : È ufficiale: la #ParigiRoubaix non si corre l’11 aprile, rinviata ad ottobre - ItaSportPress : Parigi-Roubaix stregata anche nel 2021: rinvio a ottobre - -

Ultime Notizie dalla rete : Parigi Roubaix Parigi - Roubaix stregata anche nel 2021: rinvio a ottobre Per il secondo anno consecutivo, la Parigi - Roubaix non si svolgerà nella data inizialmente prevista. Nel 2020 la classica regina del pavé era stata inizialmente spostata a ottobre e poi cancellata a causa dell'aggravarsi dell'...

Ciclismo: Parigi - Roubaix rinviata a ottobre La 118ª edizione della Parigi - Roubaix, prevista per l'11 aprile, è stata ufficialmente rinviata a causa della crisi sanitaria da Covid - 19. Si svolgerà il 3 ottobre, una settimana dopo il Campionato del Mondo di Lovanio. ...

Parigi Roubaix 2021, dalla Francia: "Rinviata dall'11 aprile a fine ottobre" QUOTIDIANO.NET Parigi-Roubaix rinviata a ottobre La Parigi-Roubaix, la classica più temuta e ambita, è stata rinviata dall'11 aprile al 3 ottobre a causa dell'attuale situazione sanitaria. Lo ha annunciato l'UCI. L'anno scorso la corsa soprannominat ...

Parigi-Roubaix 2021 rinviata per il Covid: arrivato l’annuncio ufficiale dell’UCI La notizia era già nell'aria e ora c'è l'ufficialità: l'UCI ha annunciato che l'edizione 2021 della Parigi-Roubaix non si terrà domenica 11 aprile, ma sarà rinviata a domenica 3 ottobre. Il giorno pre ...

Per il secondo anno consecutivo, lanon si svolgerà nella data inizialmente prevista. Nel 2020 la classica regina del pavé era stata inizialmente spostata a ottobre e poi cancellata a causa dell'aggravarsi dell'...La 118ª edizione della, prevista per l'11 aprile, è stata ufficialmente rinviata a causa della crisi sanitaria da Covid - 19. Si svolgerà il 3 ottobre, una settimana dopo il Campionato del Mondo di Lovanio. ...La Parigi-Roubaix, la classica più temuta e ambita, è stata rinviata dall'11 aprile al 3 ottobre a causa dell'attuale situazione sanitaria. Lo ha annunciato l'UCI. L'anno scorso la corsa soprannominat ...La notizia era già nell'aria e ora c'è l'ufficialità: l'UCI ha annunciato che l'edizione 2021 della Parigi-Roubaix non si terrà domenica 11 aprile, ma sarà rinviata a domenica 3 ottobre. Il giorno pre ...