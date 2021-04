Parco Romana green e young | come sarà la cittadella olimpica dopo Milano - Cortina 2026

(Di giovedì 1 aprile 2021) Da Villaggio olimpico a campus universitario e quartiere residenziale. Cambieranno gli abitanti ma non la vocazione chee per i giovani. Si chiamerà. È tutta orientata allo ...

Advertising

mobilita_org : MILANO | Il futuro urbanistico dello Scalo di Porta Romana è delineato nel progetto “Parco Romana” del team OUTCOMI… - fabion54 : MILANO | Il futuro urbanistico dello Scalo di Porta Romana è delineato nel progetto “Parco Romana” del team OUTCOMI… - milanomagazine : Milano, Scalo Porta Romana: il team OUTCOMIST vince la gara con il progetto 'Parco Romana' - - alessiogiobbi : RT @fsnews_it: Con il progetto Parco Romana, il team Outcomist vince ?? il masterplan, il cui bando è stato lanciato da @fsitaliane, per riq… - Luca_Argentin : RT @LaStampa: Milano, l’ex scalo ferroviario Sud diventa “Parco romana” -

Ultime Notizie dalla rete : Parco Romana

Da Villaggio olimpico a campus universitario e quartiere residenziale. Cambieranno gli abitanti ma non la vocazione che sarà green e per i giovani. Si chiamerà. È tutta orientata allo sviluppo verde e sostenibile la rigenerazione dell'ex scalo ferroviario di Porta, gigantesca area acquistata per 180 milioni da Coima, Covivio e Prada e che ...Il futuro urbanistico dello Scalo di Portaè delineato nel progetto '' del team OUTCOMIST, Diller Scofidio + Renfro, PLP Architecture, Carlo Ratti Associati, con Gross. Max., Nigel Dunnett Studio, Arup, Portland Design, Systematica, Studio Zoppini, Aecom, ...Il vincitore del concorso per rigenerare lo Scalo di Porta Romana a Milano (al cui interno sorgerà il Villaggio Olimpico 2026) è il progetto “Parco Romana” del team Outcomist. Prada vi realizzerà labo ...Cambieranno gli abitanti ma non la vocazione che sarà green e per i giovani. Si chiamerà Parco Romana. È tutta orientata allo sviluppo verde e sostenibile la rigenerazione dell’ex scalo ferroviario di ...