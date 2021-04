Papa Francesco stupisce ancora e celebra la messa del Giovedì Santo a casa di Angelo Becciu (Di giovedì 1 aprile 2021) Francesca Galici Papa Francesco ha dato un segno distensivo nel rapporto con Angelo Becciu e ha celebrato la messa in Coena Domini a casa del porporato ancora una volta, Papa Francesco è riuscito a stupire con le sue azioni. Imprevedibile e poco amante degli schemi, il Pontefice nel primo giorno del Triduo pasquale ha deciso di non presenziare alla tradizionale messa del Giovedì Santo in San Pietro. Ha affidato la celebrazione ufficiale al Decano del collegio cardinalizio, Giovanni Battista Re, per celebrare la messa in Coena Domini nella cappella privata all’interno del palazzo dell’ex San’Uffizio, ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 1 aprile 2021) Francesca Galiciha dato un segno distensivo nel rapporto cone hato lain Coena Domini adel porporatouna volta,è riuscito a stupire con le sue azioni. Imprevedibile e poco amante degli schemi, il Pontefice nel primo giorno del Triduo pasquale ha deciso di non presenziare alla tradizionaledelin San Pietro. Ha affidato lazione ufficiale al Decano del collegio cardinalizio, Giovanni Battista Re, perre lain Coena Domini nella cappella privata all’interno del palazzo dell’ex San’Uffizio, ...

