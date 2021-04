Paolo Bonolis | vi ricordate lo scherzo epico a Tira e Molla? Il video imbarazzante

Advertising

L_CdM : RT @QuiMediaset_it: Ieri, mercoledì 31 marzo, vincita record ad #AvantiUnAltro , il game-show di #Canale5 condotto da Paolo Bonolis. Il co… - SaCe86 : RT @QuiMediaset_it: Ieri, mercoledì 31 marzo, vincita record ad #AvantiUnAltro , il game-show di #Canale5 condotto da Paolo Bonolis. Il co… - LuciaFerraroEM : RT @QuiMediaset_it: Ieri, mercoledì 31 marzo, vincita record ad #AvantiUnAltro , il game-show di #Canale5 condotto da Paolo Bonolis. Il co… - Indira813 : RT @QuiMediaset_it: Ieri, mercoledì 31 marzo, vincita record ad #AvantiUnAltro , il game-show di #Canale5 condotto da Paolo Bonolis. Il co… - EndemolShineIT : RT @QuiMediaset_it: Ieri, mercoledì 31 marzo, vincita record ad #AvantiUnAltro , il game-show di #Canale5 condotto da Paolo Bonolis. Il co… -

Ultime Notizie dalla rete : Paolo Bonolis

Daniele Lombardo è il campione di Avanti un altro , che nella puntata in onda mercoledì 31 marzo dello show die Luca Laurenti ha portato a casa la bellezza di 175mila euro . Era da un anno che il programma preserale di Canale 5 non vedeva la conquista del montepremi totale. Ecco tutto quello che ...Seduto di fronte a, ha indovinato le prime quattro risposte, ma ha sbagliato la quinta dovendo così ricominciare da capo. Da lì in poi però non si è più fermato ed è riuscito a dare in ...Vi ricordate lo scherzo epico che gli autori di Tira e Molla hanno fatto a Paolo Bonolis? I Fratelli Capuano hanno fatto la storia della tv.Un siparietto andato in onda qualche tempo fa nello studio di Domenica Live, con Angela Favolosa Cubista come protagonista, aveva sollevato molte ...