Outriders su GeForce NOW al lancio! Altri 33 giochi in arrivo ad aprile (Di giovedì 1 aprile 2021) L'ultimo round di titoli in arrivo su GeForce NOW prevede anche l'arrivo di Outriders. Lo sparatutto in terza persona sviluppato da People Can Fly è uscito oggi su tutte le piattaforme e gli utenti PC potranno riprodurlo immediatamente tramite il cloud di GeForce NOW, indipendentemente dal fatto che abbiano acquistato il gioco su Steam o su Epic Games Store. Tuttavia, Outriders non è l'unico gioco che NVIDIA aggiunge oggi alla sua libreria GeForce NOW e di seguito potete prendere visione dell'elenco. Disponibili oggi 1° aprile In arrivo lungo tutto il mese Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 1 aprile 2021) L'ultimo round di titoli insuNOW prevede anche l'di. Lo sparatutto in terza persona sviluppato da People Can Fly è uscito oggi su tutte le piattaforme e gli utenti PC potranno riprodurlo immediatamente tramite il cloud diNOW, indipendentemente dal fatto che abbiano acquistato il gioco su Steam o su Epic Games Store. Tuttavia,non è l'unico gioco che NVIDIA aggiunge oggi alla sua libreriaNOW e di seguito potete prendere visione dell'elenco. Disponibili oggi 1°Inlungo tutto il mese Leggi altro...

Advertising

SerialGamerITA : NVIDIA DLSS in ‘Outriders’: fino al 73% di boost delle performance in 4K, ogni GPU #nvidia #outriders #peoplecanfly - GamingPark_it : NVIDIA DLSS in ‘Outriders’: fino al 73% di boost delle performance in 4K. Ogni GPU GeForce RTX raggiunge i 60 FPS a… - msi_italy : ??Attenzione Nuovo DRIVER! Prepati al lancio di Outriders con NVIDIA DLSS on 4/1 in più è disponibile ora Rai… - CarloMauri1 : Un nuovo post dal titolo (GeForce Game Ready 465.89 WHQL, Nvidia pronta per Outriders e non solo) è stato pubblicat… -