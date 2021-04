Osteria dell’Orologio – Roma

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 2 aprile 2021)Via della Torre Clementina, 1143 – 00054 Fiumicino –Tel. 06/6505251 Sito Internet: www.dellorologio.net Tipologia: pesce Prezzi: antipasti 5/17€, primi 16/18€, secondi 20/22€, dolci 8€ Giorno di chiusura: Lunedì. A pranzo Martedì e Mercoledì OFFERTAAnche in questo anno difficile, l’di Marco Claroni continua a convincerci e a farsi apprezzare per la bontà dei piatti proposti. L’ingrediente principale è il mare, con numerose tipologie di pesce a disposizione e, cosa non scontata, sempre fresco. Il menù si apre con due percorsi degustazione che vanno da 52 a 75 euro, un percorso a prezzo fisso (42€) di soli antipasti da scegliere tra quelli presenti e, infine, la carta con le singole pietanze e qualche piatto del giorno realizzato in base al pescato e all’estro ...