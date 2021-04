Oroscopo Capricorno di domani 2 aprile: amore, lavoro e fortuna (Di giovedì 1 aprile 2021) Amici del Capricorno, l’Oroscopo del 2 agosto vi vede protagonisti del recupero in salute fisica e mentale. Le insicurezze del passato possono diventare solo un brutto ricordo, ma dovete credere in voi stessi! La Luna veglia sulla vostra orbita celeste, donandovi quel senso di adeguatezza che ancora faticate a far entrare nella vostra vita. La stanchezza di questi giorni vi ha tirato qualche brutto tiro, potreste aver causato un litigio di cui poi vi siete pentiti e vorreste recuperare il rapporto. Parlare dei problemi è il modo migliore per superarli, e non dovete aver paura di assumervi le vostre colpe quando capite di aver sbagliato. Questo fine settimana sembra essere all’insegna del relax, quindi le preoccupazioni lavorative possono essere messe un attimo in pausa. In questa seconda giornata di aprile, dovreste ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 1 aprile 2021) Amici del, l’del 2 agosto vi vede protagonisti del recupero in salute fisica e mentale. Le insicurezze del passato possono diventare solo un brutto ricordo, ma dovete credere in voi stessi! La Luna veglia sulla vostra orbita celeste, donandovi quel senso di adeguatezza che ancora faticate a far entrare nella vostra vita. La stanchezza di questi giorni vi ha tirato qualche brutto tiro, potreste aver causato un litigio di cui poi vi siete pentiti e vorreste recuperare il rapporto. Parlare dei problemi è il modo migliore per superarli, e non dovete aver paura di assumervi le vostre colpe quando capite di aver sbagliato. Questo fine settimana sembra essere all’insegna del relax, quindi le preoccupazioni lavorative possono essere messe un attimo in pausa. In questa seconda giornata di, dovreste ...

Advertising

Capricorno_astr : 01/apr/2021: Oroscopo del giorno => Per saperne di più: - Capricorno_astr : 01/apr/2021: Amore e Coppia => Per saperne di più: - Capricorno_astr : 01/apr/2021: Lavoro e Carriera => Per saperne di più: - Capricorno_astr : 01/apr/2021: Oroscopo del giorno => Per saperne di più: -