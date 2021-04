Orizzonti nuovi per “La Sacra Rappresentazione della Passione di Cristo” di Sezze (Di giovedì 1 aprile 2021) Il docu-film realizzato nella città lepina è una produzione originale dell’Associazione della Passione di Cristo in collaborazione con la Regione Lazio e il Comune di Sezze. Una tradizione viva dal 1933 ora al passo con i tempi nuovi, messa in onda, conquista la trasmissione satellitare e si replica in streaming Raffaele Panico La Sacra Rappresentazione della Passione di Cristo da decenni, la sera del Venerdì Santo, sfilava in processione per le vie del centro storico. Ora sarà in edizione televisiva. La sera di venerdì santo 2 aprile andrà in onda alle ore 21,15, su Lazio TV, canale 12 del digitale terrestre il film documentario realizzato nei giorni scorsi. Nei giorni successivi saranno messe in onda diverse repliche ... Leggi su italiasera (Di giovedì 1 aprile 2021) Il docu-film realizzato nella città lepina è una produzione originale dell’Associazionediin collaborazione con la Regione Lazio e il Comune di. Una tradizione viva dal 1933 ora al passo con i tempi, messa in onda, conquista la trasmissione satellitare e si replica in streaming Raffaele Panico Ladida decenni, la sera del Venerdì Santo, sfilava in processione per le vie del centro storico. Ora sarà in edizione televisiva. La sera di venerdì santo 2 aprile andrà in onda alle ore 21,15, su Lazio TV, canale 12 del digitale terrestre il film documentario realizzato nei giorni scorsi. Nei giorni successivi saranno messe in onda diverse repliche ...

Advertising

radioromait : Orizzonti nuovi per “La Sacra Rappresentazione della Passione di Cristo” di Sezze - italiaserait : Orizzonti nuovi per “La Sacra Rappresentazione della Passione di Cristo” di Sezze - imusumarra : RT @shalomroma: L’editoriale di @ArielaPiattelli , nuovo direttore del nostro giornale - mg59leone : @StumpyCatBooks @TheStourbridge @book_companion @OutwoodsCat Buongiorno caro Stumpy ...si i libri aprono mondi nuov… - danielfunaro : Un grande in bocca al lupo ad @ArielaPiattelli, nuovo direttore di @shalomroma, il giornale di @romaebraica. Un nuo… -

Ultime Notizie dalla rete : Orizzonti nuovi La camaleontica creatività di Federico Marchioro ... stimolato dall'incontenibile voglia di comunicare e di condividere e dal desiderio di trovare sempre nuovi sbocchi e nuovi orizzonti di appagante e gratificante esternazione espressiva. La Dott.ssa ...

Due nuovi suv che allargano gli orizzonti e fanno sognare viaggi in libertà e lunghe distanze Dopo trent'anni di assenza, Jeep scende in campo per tornare protagonista del sogno americano on the road, con due modelli d'alta gamma dall'aspetto imponente. Il sogno è quello del classico viaggio ...

Due nuovi suv che allargano gli orizzonti e fanno sognare viaggi in libertà e lunghe distanze Il Sole 24 ORE Visentin, storie e pensieri sul cammino Dialoghi sull’uomo, lo studioso sarà il protagonista della terza lezione virtuale, disponibile da oggi on line su Youtube e sul sito ...

Aurora Lyceum College ha scelto di aderire a eTwinning Una scuola al passo coi tempi deve avere un respiro internazionale. Aurora Lyceum College crede che una didattica e progetti dagli orizzonti larghi siano un prezioso valore aggiunto per gli studenti e ...

... stimolato dall'incontenibile voglia di comunicare e di condividere e dal desiderio di trovare sempresbocchi edi appagante e gratificante esternazione espressiva. La Dott.ssa ...Dopo trent'anni di assenza, Jeep scende in campo per tornare protagonista del sogno americano on the road, con due modelli d'alta gamma dall'aspetto imponente. Il sogno è quello del classico viaggio ...Dialoghi sull’uomo, lo studioso sarà il protagonista della terza lezione virtuale, disponibile da oggi on line su Youtube e sul sito ...Una scuola al passo coi tempi deve avere un respiro internazionale. Aurora Lyceum College crede che una didattica e progetti dagli orizzonti larghi siano un prezioso valore aggiunto per gli studenti e ...