Oriana difende Dybala | “Non era una festa clandestina | solo polemiche”

(Di giovedì 1 aprile 2021) Paulosi è scusato dopo lerelative al ritrovo con altri giocatori della Juventus: "So che in un momento così difficile nel mondo per il Covid sarebbe stato meglio non sbagliare, ma ho sbagliato a rimanere a cena fuori".

Advertising

gilnar76 : Oriana difende Dybala: «Non era ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - Freddyascott : E quella scemunita di Oriana ‘difende’ il patatino rilanciando sul fatto che questi incontri da night avvengono og… -

Ultime Notizie dalla rete : Oriana difende

...Domanda " Cosa le ha suggerito scrivere questo libro? Risposta " Come sosteneva la grande... per cui sida quel mondo emotivo ritraendosi. D " L'amore è uno soltanto, ossia esclusivo, ...Pure la stampa francese di destraMatteo Salvini e l'Italia, obbligata dall'Europa ad ... Questo me lo insegnò'. Lei sostiene che l'integrazione non è più possibile quando l'immigrazione ...Lady Dybala attacca chi critica la Joya per la festa a casa di Weston McKennie insieme ad altri calciatori della Juventus. Oriana Sabatini, fidanzata di Paulo Dybala, ai microfoni della trasmissione ...Paulo Dybala si è scusato dopo le polemiche relative al ritrovo con altri giocatori della Juventus: "So che in un momento così difficile nel mondo per il Covid sarebbe stato meglio non sbagliare, ma h ...