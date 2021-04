Oriana difende Dybala: “Non era una festa clandestina, solo polemiche” (Di giovedì 1 aprile 2021) Paulo Dybala si è scusato dopo le polemiche relative al ritrovo con altri giocatori della Juventus: "So che in un momento così difficile nel mondo per il Covid sarebbe stato meglio non sbagliare, ma ho sbagliato a rimanere a cena fuori". Leggi su golssip (Di giovedì 1 aprile 2021) Paulosi è scusato dopo lerelative al ritrovo con altri giocatori della Juventus: "So che in un momento così difficile nel mondo per il Covid sarebbe stato meglio non sbagliare, ma ho sbagliato a rimanere a cena fuori".

