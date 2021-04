Opec+, aumento graduale produzione in prossimi 3 mesi (Di giovedì 1 aprile 2021) L'Opec+ ha raggiunto un accordo per un aumento graduale della produzione di petrolio nei prossimi tre mesi. L'aumento fra maggio e luglio è stato deciso in risposta alle pressioni interne ed esterne ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 1 aprile 2021) L'ha raggiunto un accordo per undelladi petrolio neitre. L'fra maggio e luglio è stato deciso in risposta alle pressioni interne ed esterne ...

Advertising

fisco24_info : Opec+, aumento graduale produzione in prossimi 3 mesi: Trovato accordo tra Paesi produttori di petrolio - zazoomblog : L’Opec+ si accorda su aumento graduale della produzione. Petrolio scatta in rally - #L’Opec+ #accorda #aumento… - TendenzaMercati : RT @MondoMercati: Petrolio, Opec Plus verso un nuovo rinvio dell’aumento di produzione - sole24ore : Petrolio, Opec Plus verso un nuovo rinvio dell’aumento di produzione - SignorCEO : RT @sole24ore: Petrolio, Opec Plus verso un nuovo rinvio dell’aumento di produzione -