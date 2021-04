Oms, rapporto di 120 pagine sull’origine del Covid-19 (Di giovedì 1 aprile 2021) Un anno e mezzo dopo il primo allarme, i sospetti, le accuse, le teorie complottiste, c’è un rapporto di 120 pagine dell’Oms sull’origine del Covid-19, che ha diffuso la pandemia. Lo hanno compilato 34 scienziati, 17 inviati dall’Organizzazione mondiale della sanità e 17 cinesi. Ma la pubblicazione ha subito riacceso lo scontro politico tra l’Occidente e Cina. Con un commento denso di sospetti scritto da Washington, i dubbi inattesi del direttore generale dell’Oms e una risposta sdegnata da Pechino. Covid-19, le quattro ipotesi dell’Oms diffuso a Ginevra Sono ancora molto più numerose le domande irrisolte rispetto alle risposte nette. Non sappiamo dove si sia verificato il primo caso di Covid-19 e come il nuovo virus si sia insinuato nell’organismo umano. Il documento ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 1 aprile 2021) Un anno e mezzo dopo il primo allarme, i sospetti, le accuse, le teorie complottiste, c’è undi 120dell’Omsdel-19, che ha diffuso la pandemia. Lo hanno compilato 34 scienziati, 17 inviati dall’Organizzazione mondiale della sanità e 17 cinesi. Ma la pubblicazione ha subito riacceso lo scontro politico tra l’Occidente e Cina. Con un commento denso di sospetti scritto da Washington, i dubbi inattesi del direttore generale dell’Oms e una risposta sdegnata da Pechino.-19, le quattro ipotesi dell’Oms diffuso a Ginevra Sono ancora molto più numerose le domande irrisolte rispetto alle risposte nette. Non sappiamo dove si sia verificato il primo caso di-19 e come il nuovo virus si sia insinuato nell’organismo umano. Il documento ...

Advertising

Corriere : Wuhan, cosa (non) sappiamo: il rapporto dell’Oms e perché l’Occidente non si fida - MediasetTgcom24 : Origine coronavirus, Usa preoccupati: 'Il governo cinese ha apparentemente aiutato a scrivere il rapporto dell'Oms'… - Agenzia_Ansa : L'ipotesi di una fuoriuscita del virus del Covid-19 in un incidente di laboratorio è 'estremamente improbabile'. Lo… - MaDaMeBrOWn1 : RT @Greenpeace_ITA: +++Rapporto #Oms su origine #COVID19 evidenzia rischi sanitari legati a perdita #biodiversità e riduzione della zona cu… - Marc852835993 : RT @claudio_2022: Origine del Covid, ora l’Oms mette in dubbio il rapporto Oms. -