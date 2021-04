Oms: in Europa impennata dei casi, vaccinazioni troppo lente. Francia chiusa per un altro mese (Di giovedì 1 aprile 2021) Per l'Organizzazione mondiale la campagna vaccinale procede con 'lentezza inaccettabile'. Macron ha annunciato il ritorno della zona rossa estesa a tutto il paese fino al 3 maggio. Anche l'Austria ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 1 aprile 2021) Per l'Organizzazione mondiale la campagna vaccinale procede con 'zza inaccettabile'. Macron ha annunciato il ritorno della zona rossa estesa a tutto il paese fino al 3 maggio. Anche l'Austria ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Covid, l'Oms: vaccinazioni in Europa di una lentezza 'inaccettabile'. Per l'Organizzazione mondiale della Sanità l'… - MediasetTgcom24 : Covid, Oms: 'In Europa vaccinazioni di una lentezza inaccettabile' #zonarossa - fattoquotidiano : Coronavirus, Oms: “L’impennata di casi in Europa è la più preoccupante da mesi. I ritardi nelle vaccinazioni sono i… - micheled2869 : RT @Agenzia_Ansa: Covid, l'Oms: vaccinazioni in Europa di una lentezza 'inaccettabile'. Per l'Organizzazione mondiale della Sanità l'attual… - GiorgioAntonel1 : RT @Patty66509580: Oms: L'attuale impennata dei casi di coronavirus in Europa e' 'la piu' preoccupante' da diversi mesi. @covid19 -