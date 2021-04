Oltre Valeria Marini c’è un altro vip italiano nel cast di Supervivientes (Di giovedì 1 aprile 2021) Gli autori di Supervivientes (versione spagnola de L’Isola dei Famosi) hanno attinto a piene mani al trash italiano per realizzare il cast della nuova edizione, dato che – Oltre Valeria Marini – hanno annunciato anche la presenza di Gianmarco Onestini. Se il fratello di Luca Onestini nel nostro paese ha preso parte (con scarso successo) all’ultima edizione del Grande Fratello di Barbara d’Urso, in Spagna è diventato una vera e propria celebrità: prima partecipando al Gran Hermano Vip (dove si è innamorato di Adara Molinero, influencer e mamma di una bambina di pochi mesi), successivamente vincendo lo spin off del programma, El Tiempo Del Descuento. A distanza di un anno Gianmarco Onestini parteciperà al suo terzo reality show in terra spagnola calcando le orme di Ivana Icardi, sua ... Leggi su biccy (Di giovedì 1 aprile 2021) Gli autori di(versione spagnola de L’Isola dei Famosi) hanno attinto a piene mani al trashper realizzare ildella nuova edizione, dato che –– hanno annunciato anche la presenza di Gianmarco Onestini. Se il fratello di Luca Onestini nel nostro paese ha preso parte (con scarso successo) all’ultima edizione del Grande Fratello di Barbara d’Urso, in Spagna è diventato una vera e propria celebrità: prima partecipando al Gran Hermano Vip (dove si è innamorato di Adara Molinero, influencer e mamma di una bambina di pochi mesi), successivamente vincendo lo spin off del programma, El Tiempo Del Descuento. A distanza di un anno Gianmarco Onestini parteciperà al suo terzo reality show in terra spagnola calcando le orme di Ivana Icardi, sua ...

Advertising

BITCHYFit : Oltre Valeria Marini c’è un altro vip italiano nel cast di Supervivientes - valeria_frezza : RT @UCSCEI: 'Tanti di loro erano ancora in servizio, altri anziani; erano parroci di paesi, figure di riferimento per le nostre comunità, c… - valeria_b_ : Aspettavo le tre di oggi pomeriggio per le vacanze di Pasqua perché dopo un mese di lezioni sono stanca da morire.… - AcornsQueen : Sacrosanto battersi contro il razzismo e il linguaggio di retaggio razzista, ma da qui a far passare una brava pers… - Valeria_Gu : RT @demosolidale: Incontro con #Letta molto positivo. Abbiamo affrontato molti aspetti e oltre quelli di più stretta attualità abbiamo appr… -