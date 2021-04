Olimpiadi Milano-Cortina | scelto il logo ufficiale

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 1 aprile 2021) Leinvernalidel 2026 stanno già appassionando gli amanti dello sport in generale. Ricordiamo che c’erano due loghi che gli Italiani potavano scegliere per rappresentare lemade in Italy. Alberto Tomba e Federica Pellegrini hanno presentato i due loghi nel Festival di Sanremo dove hanno spiegato come votare per scegliere quello definitivo. Il 30 Marzo è stato ufficializzato definitivamente ilvincente.di Tokjo 2020: partita la torcia olimpica: qualeha vinto? Alla fine “Futura” sarà ilper leinvernali2026. Il simbolo ha ottenuto ...