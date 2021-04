Nuovo video di George Floyd: "Dite ai miei figli che li amo, sono morto" (Di giovedì 1 aprile 2021) Altri 3 minuti e 47 secondi di video finiscono nel processo a Derek Chauvin, l’agente che ha ucciso George Floyd. Oltre a quello su cui si basa l’accusa, che lo vede inginocchiato per quasi nove minuti sul 46enne afroamericano, oggi in aula è stato riprodotto un altro, ripreso dalla bodycam di Thomas Lane, uno dei tre poliziotti coinvolti nell’uccisione. Nel video si vede Floyd nelle sua auto e la polizia che gli bussa al finestrino con le pistole. Si sentono gli agenti gridargli ripetutamente di mettere le mani sul volante prima e sulla testa poi. Floyd, spaventato, dice: “Non sparatemi”, poi viene rimosso dall’abitacolo della sua auto, ammanettato e portato nell’auto della polizia. Mentre gli agenti cercano di spingere Floyd nella loro vettura, nel sedile ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 1 aprile 2021) Altri 3 minuti e 47 secondi difiniscono nel processo a Derek Chauvin, l’agente che ha ucciso. Oltre a quello su cui si basa l’accusa, che lo vede inginocchiato per quasi nove minuti sul 46enne afroamericano, oggi in aula è stato riprodotto un altro, ripreso dalla bodycam di Thomas Lane, uno dei tre poliziotti coinvolti nell’uccisione. Nelsi vedenelle sua auto e la polizia che gli bussa al finestrino con le pistole. Si sentono gli agenti gridargli ripetutamente di mettere le mani sul volante prima e sulla testa poi., spaventato, dice: “Non sparatemi”, poi viene rimosso dall’abitacolo della sua auto, ammanettato e portato nell’auto della polizia. Mentre gli agenti cercano di spingerenella loro vettura, nel sedile ...

Advertising

radiokisskiss : Nuovo appuntamento con i grandi artisti su @radiokisskiss ?? Domenica 4 aprile viene a trovarci @MetaErmal ?? Seg… - ItaliaViva : Oggi è un giorno buono per l'Italia perché non solo segniamo l'arrivo di un provvedimento importante, ma perché ini… - zaiapresidente : ??????? Come si usa il nuovo portale per prenotare le vaccinazioni anti-Covid, attivo dal 1° aprile. Ecco spiegato, i… - Silvy03762850 : Scatti dal nuovo video - MediasetTgcom24 : Morte di George Floyd, nuovo video shock: 'Dite ai miei figli che li amo' #georgefloyd -