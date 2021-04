Nuovo Decreto, obbligo vaccinale per tutti gli operatori sanitari (Di giovedì 1 aprile 2021) Il provvedimento resta in vigore fino al 30 aprile. Abolite le zone gialle ma con possibili deroghe in caso di un netto calo dei contagi Leggi su tg.la7 (Di giovedì 1 aprile 2021) Il provvedimento resta in vigore fino al 30 aprile. Abolite le zone gialle ma con possibili deroghe in caso di un netto calo dei contagi

Agenzia_Ansa : Covid, ok Cdm al nuovo decreto. Niente zone gialle in aprile, possibili deroghe in base a contagi e vaccini Scuole… - fattoquotidiano : Nuovo decreto Covid: niente zone gialle fino al 30 aprile, prevista possibile deroga. Il vaccino sarà obbligatorio… - rtl1025 : ?? Nessuna zona gialla fino al 30 aprile. E' quanto prevede la bozza del nuovo decreto legge #Covid_19, che è atteso… - il_Monferrato : Nuovo Decreto: proroga fino al 30 aprile delle misure in zona rossa e arancione - Nicola23453287 : RT @mavakagher: Nuovo decreto: Art.4, comma 1_vaccinazione obbligatoria per operatori sanitari Al comma 2: la vaccinazione di cui al comma… -