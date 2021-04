Nuovo Decreto Draghi: anche ad aprile, l’Italia è “rossa” (Di giovedì 1 aprile 2021) Nuove Decreto anti Covid approvato. Italia rossa e arancione per tutto aprile. Niente zone gialle. Asili nidi, elementari e prima media aperte anche in zona rossa dopo Pasqua. Possibili deroghe in base a contagi e vaccini. Arriva il via libera alle norme inserite nel Nuovo Decreto Draghi che saranno in vigore dal 7 al 30 aprile. Nessuna buona notizia se non quella per le scuole. Leggi anche › Nuovo Decreto: si cambia. E arriva il giallo rafforzato con bar e ristoranti aperti fino alle 16 Approvato il Nuovo Decreto Draghi che ... Leggi su iodonna (Di giovedì 1 aprile 2021) Nuoveanti Covid approvato. Italiae arancione per tutto. Niente zone gialle. Asili nidi, elementari e prima media apertein zonadopo Pasqua. Possibili deroghe in base a contagi e vaccini. Arriva il via libera alle norme inserite nelche saranno in vigore dal 7 al 30. Nessuna buona notizia se non quella per le scuole. Leggi: si cambia. E arriva il giallo rafforzato con bar e ristoranti aperti fino alle 16 Approvato ilche ...

