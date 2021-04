Nuovo decreto Covid, vaccino obbligatorio per farmacisti e sanitari (Di giovedì 1 aprile 2021) Obbligo vaccinale non solo per il personale medico, ma anche per infermieri, operatori delle Rsa e lavoratori delle farmacie. Il Nuovo decreto Covid approvato dal Consiglio dei Ministri il 31 marzo 2021 in cui sono previste anche le misure di contenimento del contagio dal 7 al 30 aprile, prevede l’introduzione dell’obbligo di vaccinazione anti-Covid per tutti gli operatori del mondo sanitario. Il rifiuto del lavoratore determina la sospensione, senza retribuzione, dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni a rischio di diffusione del contagio da Covid-19. Obbligo vaccinazione Covid: chi sono gli interessati Il testo del decreto legge afferma che in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino al il 31 dicembre ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 1 aprile 2021) Obbligo vaccinale non solo per il personale medico, ma anche per infermieri, operatori delle Rsa e lavoratori delle farmacie. Ilapprovato dal Consiglio dei Ministri il 31 marzo 2021 in cui sono previste anche le misure di contenimento del contagio dal 7 al 30 aprile, prevede l’introduzione dell’obbligo di vaccinazione anti-per tutti gli operatori del mondoo. Il rifiuto del lavoratore determina la sospensione, senza retribuzione, dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni a rischio di diffusione del contagio da-19. Obbligo vaccinazione: chi sono gli interessati Il testo dellegge afferma che in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino al il 31 dicembre ...

