Nuovo decreto Covid, niente zona gialla ad aprile: tutte le novità (Di giovedì 1 aprile 2021) Via libera del Consiglio dei ministri al Nuovo decreto legge Covid: le regole entreranno in vigore il 7 aprile e resteranno valide fino al termine del mese. Credit: Emanuele Cremaschi/Getty ImagesIl Consiglio dei ministri ha approvato il Nuovo decreto legge Covid che sarà in vigore dal 7 al 30 aprile per regolare le settimane successive alla Pasqua. Complessivamente, il provvedimento introduce le misure urgenti per il contenimento dell’epidemia, in materia di vaccinazioni, di giustizia e di concorsi pubblici. Prorogato lo stop alle zona gialla: fino alla fine del mese l’Italia resterà arancione e rossa, ma nel caso in cui la curva epidemiologica dovesse scendere potrebbero essere riaperte in anticipo con una deroga ... Leggi su ck12 (Di giovedì 1 aprile 2021) Via libera del Consiglio dei ministri allegge: le regole entreranno in vigore il 7e resteranno valide fino al termine del mese. Credit: Emanuele Cremaschi/Getty ImagesIl Consiglio dei ministri ha approvato illeggeche sarà in vigore dal 7 al 30per regolare le settimane successive alla Pasqua. Complessivamente, il provvedimento introduce le misure urgenti per il contenimento dell’epidemia, in materia di vaccinazioni, di giustizia e di concorsi pubblici. Prorogato lo stop alle: fino alla fine del mese l’Italia resterà arancione e rossa, ma nel caso in cui la curva epidemiologica dovesse scendere potrebbero essere riaperte in anticipo con una deroga ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Covid, ok Cdm al nuovo decreto. Niente zone gialle in aprile, possibili deroghe in base a contagi e vaccini Scuole… - fattoquotidiano : Nuovo decreto Covid: niente zone gialle fino al 30 aprile, prevista possibile deroga. Il vaccino sarà obbligatorio… - rtl1025 : ?? Nessuna zona gialla fino al 30 aprile. E' quanto prevede la bozza del nuovo decreto legge #Covid_19, che è atteso… - Mediagol : #Video, nuovo decreto Draghi: niente zone gialle fino al 30 aprile, possibili deroghe per riaperture. Ecco quando… - mrmnft : RT @dantegiumanini: Ahi ahi , dopo Pasqua ne vedremo di proteste , ma stavolta , mi sa senza bandiere o striscioni Il nuovo decreto Dragh… -