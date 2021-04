Nuovo Decreto Covid: Le Scuole Chiuderanno Solo in Casi di Estrema Gravità (Di giovedì 1 aprile 2021) Il Nuovo Decreto Covid, approvato dal Consiglio dei Ministri, permette la riapertura delle Scuole in zona rossa e prevede che un’eventuale, nuova chiusura, sarà dettata solamente da situazioni di Estrema ... Leggi su youreduaction (Di giovedì 1 aprile 2021) Il, approvato dal Consiglio dei Ministri, permette la riapertura dellein zona rossa e prevede che un’eventuale, nuova chiusura, sarà dettata solamente da situazioni di...

Agenzia_Ansa : Covid, ok Cdm al nuovo decreto. Niente zone gialle in aprile, possibili deroghe in base a contagi e vaccini Scuole… - fattoquotidiano : Nuovo decreto Covid: niente zone gialle fino al 30 aprile, prevista possibile deroga. Il vaccino sarà obbligatorio… - rtl1025 : ?? Nessuna zona gialla fino al 30 aprile. E' quanto prevede la bozza del nuovo decreto legge #Covid_19, che è atteso… - Max_Pacca73 : RT @lagazzettato: Nuovo decreto: lockdown (soft) fino a Maggio - carlacasu : RT @CitizenPost: Nuovo decreto Covid, le regole dal 7 al 30 aprile: cosa si può fare? -