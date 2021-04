Nuovo Decreto Covid, le regole in Italia dopo le feste di Pasqua: solo zone rosse o arancioni (Di giovedì 1 aprile 2021) Il Consiglio dei ministri ha approvato il Nuovo Decreto Covid. Il Decreto per contenere i contagi da Covid 19 sarà in vigore dal 7 al 30 aprile 2021. L’Italia resterà divisa in fasce arancioni e rosse. Dunque, almeno per il momento e fino a metà aprile, non si parla nè di zone gialle nè bianche. Nel testo, però, c’è un passaggio che consente la riapertura di alcune attività dove la curva epidemiologica sarà in netta discesa. Cosa sarà consentito fare o non fare da dopo Pasqua con questo Nuovo Decreto Covid. Ecco tutte le nuove regole da seguire per cercare di uscire il prima possibile da questa difficile ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 1 aprile 2021) Il Consiglio dei ministri ha approvato il. Ilper contenere i contagi da19 sarà in vigore dal 7 al 30 aprile 2021. L’resterà divisa in fasce. Dunque, almeno per il momento e fino a metà aprile, non si parla nè digialle nè bianche. Nel testo, però, c’è un passaggio che consente la riapertura di alcune attività dove la curva epidemiologica sarà in netta discesa. Cosa sarà consentito fare o non fare dacon questo. Ecco tutte le nuoveda seguire per cercare di uscire il prima possibile da questa difficile ...

