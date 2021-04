Nuovo amore per Lucilla Agosti

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 1 aprile 2021) Cambio di vita per la conduttriceche ha lasciato il compagno per iniziare una nuova relazione con il campione di motocross acrobatico Vanni Oddera. L’è nato durante un evento dove però entrambi erano “accompagnati” con i rispettivi fidanzati.e Vanni Oddera lasciano gli ex Poco tempo fae Vanni sono usciti allo scoperto. E ora hanno lasciato gli “ex” e hanno iniziato la loro nuova relazione fino ad oggi tenuta segreta. LEGGI ANCHE > Nessuno sbarco all’Isola Foto IPP/Andrea Oldani – Milano L'articolo proviene da Giornalettismo.