Nuova sparatoria negli Usa | quattro morti a Orange

Advertising

fr4nc15_93 : Nuova sparatoria, stavolta a Virginia Beach. E siamo a 7 su 7 giorni della settimana. -

Ultime Notizie dalla rete : Nuova sparatoria

La Nuova Venezia

...e proprio 'gruppo paramilitare' secondo gli investigatori - ritenute responsabili della... Senza questa telefonata, insomma, avremmo a quanto pare raccontato unastrage mafiosa, a ...SENIGALLIA - Un uomo ha sparato al figlio di 27 anni, uccidendolo, durante una lite avvenuta in una casa isolata alla periferia di Senigallia (Ancona). Secondo una prima ricostruzione, pur gravemente ...Nuovo omicidio di massa negli Stati Uniti. A pochi giorni dalla sparatoria che è costata la vita a dieci persone in Colorado, un altro assalto. Questa volta a Orange, in California. Un uomo ha aperto ...Il fatto è avvenuto nei giorni delicati della transizione democratica con l’insediamento del nuovo presidente del Niger. Colpo di Stato in Niger sventato, cosa è successo? Nel cuore della notte, ...