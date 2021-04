Nuova Mercedes GLA, l’urban SUV versatile e grintoso (Di giovedì 1 aprile 2021) Stile off-road e funzionalità sono i tratti distintivi della Nuova Mercedes-Benz GLA, che con la seconda generazione si rifà il look, ponendo l’accento su forza e sportività. Sul comfort di guida zero rinunce: l’urban SUV è agile, confortevole e garanzia di assoluta sicurezza. Gli interni sono spaziosi e la strumentazione digitale avveniristica, con i due display widescreen da 7’’ e il sistema di infotainment MBUX dotato di intelligenza artificiale. Quest’ultimo monitora lo stato dell’auto, fornisce informazioni e supporto alla guida. Il controllo avviene tramite display touch o comandi vocali. Funzionalità e praticità riguardano anche il display head-up che propone una panoramica della situazione di guida proiettando un’immagine virtuale sopra il cofano motore. L’automobilista può contare inoltre sul supporto assicurato dai ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 1 aprile 2021) Stile off-road e funzionalità sono i tratti distintivi della-Benz GLA, che con la seconda generazione si rifà il look, ponendo l’accento su forza e sportività. Sul comfort di guida zero rinunce:SUV è agile, confortevole e garanzia di assoluta sicurezza. Gli interni sono spaziosi e la strumentazione digitale avveniristica, con i due display widescreen da 7’’ e il sistema di infotainment MBUX dotato di intelligenza artificiale. Quest’ultimo monitora lo stato dell’auto, fornisce informazioni e supporto alla guida. Il controllo avviene tramite display touch o comandi vocali. Funzionalità e praticità riguardano anche il display head-up che propone una panoramica della situazione di guida proiettando un’immagine virtuale sopra il cofano motore. L’automobilista può contare inoltre sul supporto assicurato dai ...

