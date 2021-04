Nuova Mercedes Classe C, la tecnica della Plug-in con 100 km di autonomia elettrica (Di giovedì 1 aprile 2021) La Nuova Mercedes Classe C, di cui sono stati, di recente, comunicati i prezzi delle prime versioni, dispone solamente di motori 4 cilindri elettrificati. Accanto alle unità benzina e diesel Mild Hybrid, la casa automobilistica propone una versione ibrida Plug-in molto interessante in grado di offrire un’autonomia in elettrico di 100 km secondo il ciclo WLTP. E su questa motorizzazione, il marchio tedesco ha voluto raccontare qualche ulteriore dettaglio. Mercedes Classe C Plug-IN Il powertrain è composto da un motore benzina 2 litri turbo M 254 da 150 kW (204 CV) abbinato ad un’unità elettrica da 95 kW (129 CV). Complessivamente, a disposizione ci sono 230 kW (313 CV) e 550 Nm di coppia. Il cambio è un automatico a 9 velocità. Le ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 1 aprile 2021) LaC, di cui sono stati, di recente, comunicati i prezzi delle prime versioni, dispone solamente di motori 4 cilindri elettrificati. Accanto alle unità benzina e diesel Mild Hybrid, la casa automobilistica propone una versione ibrida-in molto interessante in grado di offrire un’in elettrico di 100 km secondo il ciclo WLTP. E su questa motorizzazione, il marchio tedesco ha voluto raccontare qualche ulteriore dettaglio.-IN Il powertrain è composto da un motore benzina 2 litri turbo M 254 da 150 kW (204 CV) abbinato ad un’unitàda 95 kW (129 CV). Complessivamente, a disposizione ci sono 230 kW (313 CV) e 550 Nm di coppia. Il cambio è un automatico a 9 velocità. Le ...

Advertising

HDmotori : Nuova Mercedes Classe C, la tecnica della Plug-in con 100 km di autonomia elettrica - Alberto38544032 : RT @MercedesBenz_IT: Comfort e stile in ogni singolo dettaglio. Nuova Classe C Berlina. Da oggi pronta a stupirti: - MercedesBenz_IT : Comfort e stile in ogni singolo dettaglio. Nuova Classe C Berlina. Da oggi pronta a stupirti:… - ineruttabile : @federicofubini @iannetts70 @Corriere Tremila Euro nuova soglia di povertà! “Cara mia, volevamo la Mercedes ma con… - emptygodd : @diego_garbin @_userv be se quando la prendi nuova vuoi regalarla qui accettiamo volentieri sia mercedes che audi???? -