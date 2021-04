Nuoto, Simona Quadarella vince gli 800 stile libero e ottiene il tempo-limite per Tokyo, battuta Caramignoli (Di giovedì 1 aprile 2021) Simona Quadarella fa doppietta e dopo la vittoria nei 400 stile libero di ieri è arrivata anche quella negli 800 stile libero nei Campionati italiani 2021 di Nuoto a Riccione. La campionessa del mondo in carica dei 1500 sl a Gwangju (Corea del Sud) si è imposta con il crono di 8’23?77, battendo Martina Caramignoli (8’26?02) e Giulia Salin (8’31?35). Con questo risultato Quadarella, già qualificata per i 1500 sl a Tokyo, ha centrato il tempo limite anche in questa specialità (8’25?9). Una prova buona ma non eccellente quella dell’atleta dell’Aniene che, come ammesso ai microfoni di RaiSport, si sarebbe aspettata una prestazione da 8’22”. Evidentemente, la preparazione che sta ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 aprile 2021)fa doppietta e dopo la vittoria nei 400di ieri è arrivata anche quella negli 800nei Campionati italiani 2021 dia Riccione. La campionessa del mondo in carica dei 1500 sl a Gwangju (Corea del Sud) si è imposta con il crono di 8’23?77, battendo Martina(8’26?02) e Giulia Salin (8’31?35). Con questo risultato, già qualificata per i 1500 sl a, ha centrato ilanche in questa specialità (8’25?9). Una prova buona ma non eccellente quella dell’atleta dell’Aniene che, come ammesso ai microfoni di RaiSport, si sarebbe aspettata una prestazione da 8’22”. Evidentemente, la preparazione che sta ...

