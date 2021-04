Nuoto, Gabriele Detti: “Le energie erano quelle che erano” (Di giovedì 1 aprile 2021) Gabriele Detti ha chiuso al secondo posto gli 800 stile libero maschili agli Assoluti di Nuoto di Riccione: l’azzurro ha fatto segnare il crono di 7’46?58, non riuscendo a scendere al di sotto del tempo limite per le Olimpiadi sulla distanza. Detti però aveva già il pass sui 1500, ed ha parlato ai microfoni di RaiSport. L’azzurro non è al massimo della forma, anche a causa del vaccino, fatto da pochi giorni: “Non vuole essere una scusante, il vaccino mi ha debilitato, ma era fondamentale farlo. Le energie erano quelle che erano, peccato, potevamo chiudere la pratica per la qualificazione ai Giochi“. L’azzurro avrà però altre occasioni per centrare il pass anche sugli 800 sl. Foto: Enrico Spada Leggi su oasport (Di giovedì 1 aprile 2021)ha chiuso al secondo posto gli 800 stile libero maschili agli Assoluti didi Riccione: l’azzurro ha fatto segnare il crono di 7’46?58, non riuscendo a scendere al di sotto del tempo limite per le Olimpiadi sulla distanza.però aveva già il pass sui 1500, ed ha parlato ai microfoni di RaiSport. L’azzurro non è al massimo della forma, anche a causa del vaccino, fatto da pochi giorni: “Non vuole essere una scusante, il vaccino mi ha debilitato, ma era fondamentale farlo. Leche, peccato, potevamo chiudere la pratica per la qualificazione ai Giochi“. L’azzurro avrà però altre occasioni per centrare il pass anche sugli 800 sl. Foto: Enrico Spada

