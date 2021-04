Nuoto | Assoluti | Federica Pellegrini vince i 100 stile libero

Advertising

Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto #Tokyo2021 #CampionatiItalianinuoto2021 Nuoto, Federica Pellegrini vince i 100 sl agli Assoluti… - Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto #Tokyo2021 #CampionatiItalianinuoto2021 Nuoto, Federico Burdisso: “Non sono molto soddisfatto,… - Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto #Tokyo2021 #CampionatiItalianinuoto2021 Nuoto, Simona Quadarella: “Speravo meglio”: Simona Quad… - Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto #Tokyo2021 #CampionatiItalianinuoto2021 Nuoto, Gregorio Paltrinieri domina gli 800 sl con un gr… - Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto #Tokyo2021 #CampionatiItalianinuoto2021 Nuoto, Gregorio Paltrinieri: “Mi sono allenato tanto e… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuoto Assoluti

Gregorio Paltrinieri vince gli 800 stile libero ai campionatididi Riccione. Il carpigiano si impone in 7'41"96 precedendo Gabriele Detti (7'46"58) e Marco De Tullio (7'50"98).Un sesto posto che vale tanto, in considerazione del momento particolare che si sta vivendo, quello ottenuto da Nicolangelo Di Fabio nei 400 misti ai campionati italianiUnipol Sai di ...Federica Pellegrini ha conquistato i 100 stile libero femminili agli Assoluti di nuoto di Riccione: l’azzurra ha vinto con il crono di 53?86, non riuscendo però ad ottenere il tempo limite per le ...Riccione, 1 apr. - (Adnkronos) - Gregorio Paltrinieri vince gli 800 stile libero ai campionati assoluti di nuoto di Riccione. Il carpigiano si impone in 7'41"96 precedendo Gabriele Detti (7'46"58) e M ...