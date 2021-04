Non siamo solo spettatori: i protagonisti della guerra al virus siamo noi (Di giovedì 1 aprile 2021) Una persona nata nei decenni successivi alla fine del secondo conflitto mondiale ha visto, o talvolta personalmente vissuto, alcuni dei principali episodi della storia recente. Ha visto il sequestro e l’uccisione di Aldo Moro, la caduta del muro di Berlino, è stato testimone degli attentati dell’11 settembre. Li ha visti, magari vi ha partecipato emotivamente o se ne è sentito coinvolto. Magari li ha seguiti da migliaia di chilometri di distanza, oppure ne è stato sfiorato. Ma a meno che non abbia ricoperto un ruolo specifico – e parliamo di un numero molto ristretto di persone -, di questi eventi non è stato protagonista. Da quando, oltre un anno fa, il mondo è stato colpito dalla pandemia di coronavirus, non ci stiamo limitando ad assistere alla storia, ma la stiamo letteralmente vivendo, anche noi comuni mortali, e nel ruolo di ... Leggi su tpi (Di giovedì 1 aprile 2021) Una persona nata nei decenni successivi alla fine del secondo conflitto mondiale ha visto, o talvolta personalmente vissuto, alcuni dei principali episodistoria recente. Ha visto il sequestro e l’uccisione di Aldo Moro, la caduta del muro di Berlino, è stato testimone degli attentati dell’11 settembre. Li ha visti, magari vi ha partecipato emotivamente o se ne è sentito coinvolto. Magari li ha seguiti da migliaia di chilometri di distanza, oppure ne è stato sfiorato. Ma a meno che non abbia ricoperto un ruolo specifico – e parliamo di un numero molto ristretto di persone -, di questi eventi non è stato protagonista. Da quando, oltre un anno fa, il mondo è stato colpito dalla pandemia di corona, non ci stiamo limitando ad assistere alla storia, ma la stiamo letteralmente vivendo, anche noi comuni mortali, e nel ruolo di ...

Advertising

amnestyitalia : Oggi #31marzo è il #TransVisibilityDay, giornata per combattere le discriminazioni, pregiudizi e ingiustizie che le… - vladiluxuria : Siamo visibili perché non indossiamo maschere di ipocrisia ma siamo anche trasparenti perché mostriamo fuori ciò ch… - sandrogozi : Finalmente la @EU_Commission ha aperto una procedura di infrazione contro la #Polonia e la riforma della giustizia… - puuutavidatt : RT @NetflixIT: Cos’è meglio: essere scambiato per quel che non sei o non essere visto affatto? Ci siamo quasi, #ZeroNetflix è in arrivo il… - tonetti_laura14 : RT @Martola__: abbiamo lasciato nell’oblio i finley non ci meritiamo un cazzo siamo un popolo ingrato -