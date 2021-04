"Non c'è rosso o Speranza che tenga". Salvini bombarda il ministro comunista: dopo Pasqua si rischia la crisi | Video (Di giovedì 1 aprile 2021) "dopo Pasqua dobbiamo tornare a vivere, non c'è Speranza che tenga". Matteo Salvini, ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio su Rete 4, torna a bombardare il ministro della Salute Roberto Speranza di Leu, a testimonianza di come il faccia a faccia tra i due alla vigilia del Cdm che ha deliberato la zona rossa per tutte le regioni fino a maggio non abbia allentato la tensione, anzi. "La scienza è scienza - spiega il leader della Lega -: non so come sia ora la situazione in Veneto, ma in queste ore Sardegna, Sicilia, Umbria, Liguria potrebbero tranquillamente riaprire in sicurezza. Ristoratori, baristi e gestori di palestre e attività culturali hanno come primo interesse la tutela della salute loro, dei dipendenti e dei clienti. Io ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) "dobbiamo tornare a vivere, non c'èche". Matteo, ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio su Rete 4, torna are ildella Salute Robertodi Leu, a testimonianza di come il faccia a faccia tra i due alla vigilia del Cdm che ha deliberato la zona rossa per tutte le regioni fino a maggio non abbia allentato la tensione, anzi. "La scienza è scienza - spiega il leader della Lega -: non so come sia ora la situazione in Veneto, ma in queste ore Sardegna, Sicilia, Umbria, Liguria potrebbero tranquillamente riaprire in sicurezza. Ristoratori, baristi e gestori di palestre e attività culturali hanno come primo interesse la tutela della salute loro, dei dipendenti e dei clienti. Io ...

Advertising

borghi_claudio : Una cosa però ve la devo dire, non è una novità ma lo schifo stupisce sempre. Se in conferenza stampa Salvini dice:… - matteosalvinimi : ...Se la scienza dice rosso è rosso, se la scienza dice giallo o bianco, allora è giallo o bianco. A meno che non c… - borghi_claudio : Bellissimi i titoli del tg di @Radio24_news 'Segnali di miglioramento ma altre tre regioni passano in rosso' Non… - zazoomblog : Non cè rosso o Speranza che tenga. Salvini bombarda il ministro comunista: dopo Pasqua si rischia la crisi Video -… - graziano88 : Io, all'entrata di @CateGuzzanti Orsetta Orsini non solo avrei preso un'ammonizione, ma una volta ripresa la gara a… -