No alla precedenza al vaccino |  la scelta del medico in pensione

(Di giovedì 1 aprile 2021) Amedeo Di Matteo, 76 anni, e la moglie, Angela Mauri, 71 anni, avrebbero avuto diritto alin quanto medici inma hanno rinunciato “per unaetica”. “L'unico criterio da utilizzare per scegliere chi deve essere vaccinato prima è l'età. Sarebbe stato scorretto sottrarre una dose a chi è più anziano di me e rischia di più- spiega all'AGI Di Matteo, ex responsabile del reparto di Ostetricia all'ospedale di Cantù e residente con la moglie a Mariano Comense (Como) - . Sappiamo che di Covid a 40 anni non si muore, la stragrande maggioranza dei decessi sono di persone dai 65 anni in su, con un picco dagli 80 anni in poi”. Di Matteo è critico con ladi privilegiare alcune categorie, anche quella degli stessi medici se non lavorano a diretto contatto coi pazienti Covid: “Il paradosso è che in ...