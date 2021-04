' No alla chiusura | gli animali si ammalano' | la protesta dei toelettatori e la precisazione della Regione

Advertising

TgLa7 : #Covid, #Francia: Macron parla alla nazione alle 20. Non parlava da scorso novembre, altro mese di picco epidemiolo… - fffitalia : Basta. Molliamo tutto. Ci arrendiamo alla crisi climatica. È con grande rammarico che annunciamo oggi la chiusura… - EURACTIVItalia : La miniera di carbone polacca di #Turow crea tensioni tra #Varsavia e le confinanti #Germania e #RepubblicaCeca. A… - marco07808096 : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Solo per aver contribuito alla chiusura di pensiero alla eliminazione del dibattito… - VincenzoDellOr2 : RT @fisascat: Santa #Pasqua e aperture nel #Commercio e nella #GDO @davide_guarini Paradossali in tempi di lotta alla pandemia, le Ordinanz… -

Ultime Notizie dalla rete : alla chiusura

SalernoToday

...- rendono noto i comitati aderentiRete Nazionale Scuola in Presenza, autori del primo ricorso al Tar - ribadisce l'obbligo per il Governo di riesaminare le norme che regolano ladelle ...... in un discorsonazione a reti unificate, ha annunciato il passaggio di tutta la Francia in zona rossa. Tra le misure previstedei negozi non essenziali e coprifuoco a partire dalle 19. ...Respinto l’appello contro le istanze di richieste cautelari in due ricorsi di comitati della Rete Nazionale Scuola in Presenza ...Francia verso il lockdown, tutta in zona rossa per un'impennata dei dati: sono 50.659 (più del doppio dell'Italia) i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore. Lo ...