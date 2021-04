Niente vaccino Sputnik in Campania. Lo spygate incrina i rapporti con Mosca e De Luca resta con il cerino in mano (Di giovedì 1 aprile 2021) Ci mancava proprio questa storia di spie russe nel periodo pre-pasquale dell’anno di grazia 1 d.C., cioè del dopo il Covid. Un alto ufficiale della marina militare italiana, capitano di fregata dal nome straniero, Walter Biot, è stato beccato mentre passava documenti militari italiani e Nato classificati ad una spia russa (leggi l’articolo), anch’esso militare addetto presso l’ambasciata, per 5000 euro custoditi in scatole, come in un film di Totò. L’episodio, il più grave dalla Guerra Fredda, ha avuto immediato seguito con la convocazione dell’ambasciatore russo in Italia, Sergey Razov alla Farnesina, dove ha incontrato il segretario generale del ministero Elisabetta Belloni che gli ha espresso i sensi delle rimostranze del nostro Paese. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, da parte sia, ha dichiarato che: “Ho notificato l’immediata espulsione dei due funzionari russi coinvolti in ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 1 aprile 2021) Ci mancava proprio questa storia di spie russe nel periodo pre-pasquale dell’anno di grazia 1 d.C., cioè del dopo il Covid. Un alto ufficiale della marina militare italiana, capitano di fregata dal nome straniero, Walter Biot, è stato beccato mentre passava documenti militari italiani e Nato classificati ad una spia russa (leggi l’articolo), anch’esso militare addetto presso l’ambasciata, per 5000 euro custoditi in scatole, come in un film di Totò. L’episodio, il più grave dalla Guerra Fredda, ha avuto immediato seguito con la convocazione dell’ambasciatore russo in Italia, Sergey Razov alla Farnesina, dove ha incontrato il segretario generale del ministero Elisabetta Belloni che gli ha espresso i sensi delle rimostranze del nostro Paese. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, da parte sia, ha dichiarato che: “Ho notificato l’immediata espulsione dei due funzionari russi coinvolti in ...

