Nicola Zingaretti: da metà aprile vaccino anti-covid nelle farmacie per la fascia dai 55 ai 60 anni

Il presidente della Regione, Nicola Zingaretti, ha annunciato che dopo metà aprile sarà possibile trovare il vaccino Johnson&Johnson in farmacia. Vaccini, nel Lazio dal 20 aprile si troveranno in farmacia per 55-60 anni su Notizie.it.

