New York legalizza la marijuana a scopo ricreativo (Di giovedì 1 aprile 2021) Il consumo della marijuana a scopo ricreativo è diventato legale nello stato di New York: il governatore Andrew Cuomo ha firmato il Marijuana Regulation and Taxation Act con cui dà il via libera al possesso, all'uso e anche alla coltivazione della cannabis. «Questo è un giorno storico per New York», ha spiegato il governatore dopo avere approvato il disegno di legge. «È il giorno in cui si rimediano i torti del passato, ponendo fine alle dure pene detentive, promuovendo un'industria che farà crescere l'economia dell'Empire State e dando la priorità alle comunità emarginate, in modo che quelle che hanno sofferto di più saranno le prime a raccogliere frutti». https://twitter.com/NYGovCuomo/status/1377362181499482115

