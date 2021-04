Netflix, remake stelle e strisce per “Shtisel”: la famosa serie tv in versione USA (Di giovedì 1 aprile 2021) La serie cult sugli ebrei-ortodossi di Gerusalemme approda negli USA con un nuovo prodotto della CBS. Sarà disponibile su Netflix. Più di una serie tv ha avuto successo ambientando la narrazione nell’ambiente ortodosso della comunità ebraica. Il tema religioso è sempre passibile di critiche e dissensi, e sta agli autori compiacere il pubblico non intaccando L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 1 aprile 2021) Lacult sugli ebrei-ortodossi di Gerusalemme approda negli USA con un nuovo prodotto della CBS. Sarà disponibile su. Più di unatv ha avuto successo ambientando la narrazione nell’ambiente ortodosso della comunità ebraica. Il tema religioso è sempre passibile di critiche e dissensi, e sta agli autori compiacere il pubblico non intaccando L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

ginaladdaga : RT @mariannabrl: Netflix ha svelato il cast del remake coreano de «La Casa di Carta» #YooJiTae (Professore), #ParkHaeSoo (Berlino), #JeonJ… - HanonBestGirl : @valeboh97 È il remake coreano con Orn e Saint, non vedo l’ora che esca su Netflix Italia così non dovrò usare il vpn per vedrò - MariaErrichiel5 : RT @mariannabrl: Netflix ha svelato il cast del remake coreano de «La Casa di Carta» #YooJiTae (Professore), #ParkHaeSoo (Berlino), #JeonJ… - MariaErrichiel5 : RT @mariannabrl: Dico solo: #JooJiTae che canta Bella Ciao nel remake coreano de #LaCasadiCarta Ripeto: #JooJiTae. Non so se mi spiego ??… - mariellab : RT @mariannabrl: Netflix ha svelato il cast del remake coreano de «La Casa di Carta» #YooJiTae (Professore), #ParkHaeSoo (Berlino), #JeonJ… -